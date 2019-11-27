30歲的黃姓男子，日前不慎遺失鑰匙而無法返家，急著跑進中市警六分局協和派出所詢問是否有人撿到。因黃姓男子為瘖啞人士，警方耐心的以紙筆溝通方式告知其無人撿到鑰匙，同時也幫忙致電其租屋處的管理單位及鎖匠，黃男才得以返家。

警方指出，協和派出所警員潘瑋琳於24日凌晨2時許，擔任值班勤務時，黃男匆忙跑進派出所，不發一語且比手畫腳的似乎有求於警方。員警觀察之後發現其為瘖啞人士，靈機一動拿出紙筆與其溝通，了解黃男因鑰匙遺失在東海商圈，故無法進入家門，苦無他法之下便跑來派出所求助。

員警馬上依黃男提供的租屋處電話，致電該管理公司取得大門密碼，但該公司無法提供私人租屋房間的鑰匙，在耐心溝通之下，取得黃男同意後便請鎖匠前往協助開鎖。警方協助黃男順利返家，在這寒冷的深夜裡能夠返回溫暖的家，黃男相當感謝警方的協助。

警方提醒，民眾隨身物品一定要收好，並隨時注意其是否還在身旁，有拉鍊的包包也要記得拉上，避免物品在不注意的時候遺落在路上而不自知，也能避免宵小藉機竊走貴重物品，造成財物的損失。

(中時 )