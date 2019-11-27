台北市長柯文哲決定不參選2020總統，只組成台灣民眾黨派人參選立委。因此有柯粉呼籲2020總統大選投廢票，並在選票寫上「柯文哲」，測試柯文哲在2024大選有無機會。對此曾經想找柯文哲接班的親民黨主席兼總統候選人宋楚瑜怒嗆柯粉此舉不負責任。

宋楚瑜表示，2004就有人呼籲投廢票，但如果這樣乾脆廢掉民主政治更省事，講這些話對民主不負責任，「選誰是人民的權利，但是呼籲大家去投廢票，那就投給講這個要投廢票的黨，就投他一個廢票，因為他們根本沒有資格在台灣講民主，因為他根本不相信人民，明明可以行使他的權利，卻叫人家投廢票。」

被媒體追問此話是否在呼籲柯粉投民眾黨廢票時，宋楚瑜否認，表示他沒有講這個，「因為他叫人家去投廢票，所以大家聽到以後，碰到這個就不要投給他們，是不是這樣的情形？但是現在不是大家打口水戰，柯市長有他的長處，但是某些人講的話到底代不代表柯市長我不清楚，有點亂了，一人一把號，各吹各的調。如果他們覺得他的政黨提名不分區很好，請大家支持，我也認為他們有幾位不錯，但從另一方面講，選舉用廢票的方式不能解決問題」。

(中時 )