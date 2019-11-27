民眾黨推出18名區域立委及29名不分區立委，但因選舉經費拮据，導致小雞們甚至不夠發衛生紙。民眾黨發起人、北市府顧問蔡壁如27日中午上廣播節目說，民眾黨主席柯文哲很難啟口要錢，但她願意在此呼籲大家來募款。

蔡壁如表示，民眾黨就沒錢，黨部有幫每人拍宣傳影片，這周開始撥放，月底會全部完成，但衛生紙只做5萬包，很快就沒，不知是否因這樣的苦肉計影響，各地後援會發起來做衛生紙，還有柯粉俱樂部版主說要募資，中部有廠商捐5000個關東齊，但因只做衛生紙很寒酸，她還有做1萬個磁鐵。

蔡壁如說，民眾黨在明年選後，會希望規畫成一個政治性不強的非營利組織，會辦一系列活動，明年228鼓勵柯出來騎一日雙塔，民眾黨年輕人會陪他騎，今年12月25日也有辦北市府辦台北馬拉松，有號召民眾黨年輕人報名繳費去參加，不算公器私用。

蔡壁如也呼籲，柯文哲個性很難開口要錢，雖然假日往中南部跑交了很多民間企業朋友，但募款真的最難，她現在學著、訓練自己開口，就在這節目上呼籲大家來捐款。

談到柯文哲個性，蔡坦言，這老闆個性太難搞，不加錢，然後一直要求，她工作時間幾乎24小時，20幾年來都被約制，每天7點半晨會，她都提早到，平時跟柯很少傳LINE，1、2月可能只傳1次，柯曾說他倆「無言以對」。

蔡壁如坦言，民眾黨剛成立就要應付選舉，區域候選人都太沒經驗，放飛自己，所以黨部每周四晚上有選舉技術中心，找很多業界老師，會一直叫他們重複去講1分鐘政策，搞到他們都瘋掉；而不分區第7的吳欣盈，甚至也跟她約明天也來上課。

她還說，不分區中要特別推薦虎克船長詹翔欽，26歲創業做檸檬茶，雖是身障者，但講話會被他逗，最近想安排他上節目，下周一晚上安排跟同樣是不分區的「學姐」黃瀞瑩搭配去掃夜市。

主持人朱學恒問，把黃瀞瑩排不分區第13，是想吸引肥宅來投票？蔡直言，一半，是喔。

(中時 )