前立委高潞・以用的助理被控利用職務之便申請經濟部補助，違反利益迴避原則，她被時代力量開除黨籍，高潞・以用向台北地方法院民事庭提告確認黨籍存在案，北院27日辯論終結，將於12月18日宣判。高潞表示，她目前加入前台南縣長蘇煥智成立的台灣維新黨準備參選立委，但若勝訴，仍會回時代力量。

高潞在開庭前表示，時力在她已謹守法規前提下，用最高道德標準將她踢出政黨，如同古代壓迫女性，而時力會存在這種壓迫，她很意外。

高潞委任律師主張，時力違背憲政體制、政黨法制並違背正當程序原則，且高潞國會辦公室主任陳恩澤雖被指控以「台灣原住民族人文關懷協會」、「台灣創業育成產銷拓展中心協會」向經濟部申請補助，但始未構成刑事犯罪及行政責任，時力不該因此處分高潞停止黨員權利、開除黨籍。

律師並認為，時力黨主席徐永明為了幫台大鄭姓教授遞補立委，才會拿高潞開刀，處分不符比例原則。

時力的委任律師則反駁，本案重點應該在時力與台灣維新黨均禁止黨員具雙重黨籍，所以確認利益實際上已不存在，且時力的處分均符合黨章規定。

全案辯論終結，合議庭審判長姜悌文諭知12月18日上午11時宣判。

(中時 )