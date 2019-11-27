阮女術後回診，經過X光片確認腫瘤已完整摘除。（王文吉攝）

腫瘤壓迫無名靜脈位置示意圖。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

越南籍阮姓新住民胸口悶痛，忍痛長達半年才到台中慈濟醫院就醫。胸腔外科醫師柯志霖安排電腦斷層檢查，驚見阮女心臟正上方縱膈腔長出14公分腫瘤，並壓迫到無名靜脈，經會診心臟外科手術，摘除畸胎瘤如「拆炸彈般」耗時6小時，順利解除胸痛，重獲呼吸暢快。

33歲阮姓新住民今年6月間因胸悶、胸痛到台中慈濟醫院就醫。阮女門診時表示，半年前開始胸口悶痛感到不舒服，本以為是工作勞累，還特地休息幾天，沒想到悶痛沒好，還跟著呼吸不順感覺喘，趕緊來門診看醫生。

胸腔外科醫師柯志霖透過電腦斷層檢查，發現阮女心臟正上方縱膈腔長出14公分腫瘤，除大過心臟，而且壓迫到無名靜脈，正常1公分的血管管徑壓迫到僅剩0.2公分。柯志霖看著影像嘆道「難怪病人呼吸困難快要喘不過氣。」

由於巨大腫瘤侵犯血管機率很高，柯志霖會診心臟外科醫師，一致認為手術摘除腫瘤過程，若傷及無名靜脈，可能導致大出血。柯志霖指出，無名靜脈是上半身血液回流心臟的主要幹道，手術過程中萬一破裂，心臟外科醫師就要立即修補或架設人工血管，防止大出血。

柯志霖採用傳統胸骨鋸開手術，與心臟外科醫師一起協力摘除腫瘤，幸好僅壓迫無名靜脈並未侵犯血管，手術過程耗費6個小時，如拆炸彈般驚險。阮女手術後一周康復出院，定期回診Ｘ光追蹤，確認腫瘤已完整摘除。

病理化驗結果，阮女腫瘤是充斥著液體、鈣化、囊腫或毛髮等交錯混雜成分組成的畸胎瘤，屬於少見的縱膈腔腫瘤類型。柯志霖補充，畸胎瘤生長速度緩慢，等患者感到不適時，腫瘤已經非常巨大，但超過10公分還是很少見，所幸畸胎瘤絕大部分屬良性腫瘤。

(中時 )