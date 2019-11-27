高以翔27日凌晨錄製陸綜《追我吧》暈倒，送醫急救後瞳孔放大，搶救後宣告不治，享年35歲，讓演藝圈友人及粉絲震驚悲慟。高以翔近年來多在大陸發展，積極接拍戲劇及電影，苦熬4年爬上男一，他生前最後一篇發文也還是掛心工作，要大家支持他的戲劇作品《彩虹的重力》，令人不捨。

高以翔26日凌晨在微博發文，寫道：「恭喜《彩虹的重力》入圍2019年度微博＃電視劇大賞＃ 百部優秀劇集作品，謝謝大家對季篁的支持，希望能讓大家看到更多精彩的角色。」看得出他對演藝事業仍有很大的抱負和期許，沒想到卻在工作過程中發生不幸。

高以翔近年多在大陸發展，2016年以電視劇《遇見王瀝川》在大陸打開知名度，而他和《陳情令》師姐宣璐主演的浪漫愛情劇《彩虹的重力》現在還在播出中。高以翔與秦嵐合演的電視劇《怪你過分美麗》前不久剛殺青，算是戲劇作品的遺作。

高以翔突如其來的死訊，讓許多戲迷不敢相信，而尚有許多作品還沒來得及跟大家見面，包括大陸知名導演婁燁的《蘭心大劇院》，先前在金雞獎頒獎前夕被撤檔。他與秦嵐主演《怪你過分美麗》還在安排播出檔期。2014年禁韓令之前，他與韓星劉寅娜、安宰賢合拍電影《婚禮日記》至今也還無法上檔。

《怪你過分美麗》是改編自未再的同名小說，根據原作小說劇情，女主角在17歲一次援交中，和富家子發生關係，隨後懷孕生子成為單親媽媽，事隔多年又在職場中和孩子的爸重逢。由於小說中女主角既是單親媽媽，又是娛樂圈工作的女強人，雙重身分挑戰非常大，秦嵐與高以翔這個女神搭檔男神的組合，令粉絲相當期待，只可惜發生令人遺憾的事。

(中時 )