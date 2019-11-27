民眾黨北市第七選區（信義、南松山）立委參選人蔡宜芳25日上節目質疑，民進黨北市第三選區（中山、北松山）立委參選人吳怡農有發放肥皂，不知是否有15元，並說「15元肥皂敢用嗎？」吳怡農27日對此表示，完全遵守選罷法規定，他也知道新人出來選舉很辛苦，但不代表可以做負面選戰攻擊。

針對肥皂爭議，蔡宜芳臉書遭網友洗版，秀出低於15元的肥皂照片打臉。蔡宜芳26日深夜在臉書PO文表示，她必須向吳怡農道歉，自己並不知道肥皂是民主進步黨70個區域立委人人都有，並非只有吳怡農有，而肥皂無論是10元或15元，對於她這個只有面紙可以發的候選人而言，都是無法想像的，如果可以完整的把話看完，絕對知道，重點不在於肥皂的價格，而是在於選舉經費的多寡。

吳怡農表示，新人出來選舉都特別辛苦，但不代表可以做負面選戰攻擊，他的經費靠一點一滴募款募出來，他現在也傷腦筋12月17日的募款餐會餐券要怎麼賣，重點是募款辛苦，不表示可以攻擊其他候選人，他完全同意肥皂價錢不是重點，完全遵守選罷法規定。

(中時 )