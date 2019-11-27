創世基金會從去年起，就在基隆地區推出免費幫植物人泡澡服務，不只讓長期臥病在床的植物人，可以享受到泡澡的樂趣，也藉由幫植物人泡澡，進一步促使植物人維持乾淨舒適且健康的生活環境，但創世指出，到宅服務志工嚴重不足，經費也短缺，亟需更多在地熱心服務的民眾來響應，為弱勢家庭帶來更多的溫暖。

創世基金會於22日晚間攜手北都大飯店在飯店五樓，舉辦「愛在基隆」慈善餐會，為創世基隆院的植物人安養經費做強力募集，創世更藉由豐盛美味佳餚，並邀請善士前來認桌享用美食，現場善心齊聚，更也邀請藝人高欣欣、兵家綺、旗袍愛心協會、中東舞蹈團等，為活動帶來精彩表演，不僅共同響應募款，更一起度過充滿愛的夜晚。

在地基隆出生的藝人謝忻及綜藝大哥許效舜為服務、回饋在地民眾，挺身做愛心大使為公益不遺餘力，謝忻手持麥克風擔任餐會主持人，而許效舜則親自揮毫為植物人題字，現場競標扇子義賣募集經費；主辦單位北都總經理林大永不僅協助舉辦餐會活動，更號召親朋好友一同認助23桌，力挺創世安養服務。

創世基隆許詩瑋院長表示，目前基隆院安養56位植物人，為使安養服務不中斷，期盼公司行號、團體，歲末犒賞員工辛勞之時，也能關懷植物人，小額捐款一同守護植物人的「家」。

(中時 )