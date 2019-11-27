受養生保健觀念影響，每年有高達88.2％的民眾購買中藥材，但投身中藥界的藥師僅佔0.5％，多數人的用藥安全都由中藥商把關。立委林淑芬抨擊，衛福部近期推動《中醫藥發展法》，但對於真正能保障人民的《中藥藥事人員法》仍無進度，要求衛福部拿出具體作為。

台灣一年內曾購買中藥材者多達88.2％，經常使用中藥材者則有66％。2014年衛福部委託專家的調查顯示，國內投身中藥領域的藥師僅0.5％，顯示絕大多數民眾的用藥安全欠缺專業藥事人員的把關。

衛福部近期推動《中醫藥發展法》，盼鼓勵中藥材的種植、中醫藥的發展，遭林淑芬抨擊淪為宣示。她表示，中醫納入健保制度已有多年，政府現在才說要促進中藥發展，為時已太晚。

中藥界長期面臨人才凋零問題，2017年調查發現，中藥行執業人員平均年齡61歲，平均職業26.5年。中藥行每年也以1成的速度減少，推估今年將會減少800至900家，但專業人員的教、考、訓、用仍然無解。

林淑芬認為，政府當前應做的事，不是宣示促進中藥發展，而是修正《藥事法》中藥專章，並推動《中藥藥事人員法》，讓民眾在中藥的用藥安全上，看得到也吃得到，維護民眾的權益。

台灣中藥同業青年權益促進會理事長古承蒲表示，《中藥藥事人員法》應是針對中醫藥的教育、人員管理，乃至整個未來市場短中長期分析及規劃的專法。大陸幾年前就已有類似專法，但台灣的中藥仍綁在《藥事法》的規範中，顯得四不像，希望衛福部拿出具體作為。

衛福部部長陳時中表示，對於中藥品質的把關及專業人員的教、考、訓、用，衛福部將在一年內提出對應的配套措施。

(中時 )