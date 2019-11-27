52歲阮姓越南移工今年9月在網路認識自稱英國工程師男子，對方說寄禮物到越南給阮，內有iPhone 11、首飾、1萬元美金，但地址不對，要求付4萬元運費才能將禮盒寄回台灣，銀行直覺有詐，桃園警方到場，即時勸阻成功。

警方表示，該英國工程師自稱不懂越南語，是靠著翻譯軟體，才和阮聊天，不過翻譯人員到場卻發現，該工程師使用的越南語文法流暢，不像翻譯軟體所為。而且對方明明知道阮人在台灣，怎麼會把禮盒寄到越南？加上運送費不可能要4萬台幣這麼多，向阮勸說應該是詐騙手法。

但阮不信警方說法，最後警方勸說阮，可以嘗試詢問該工程師，禮盒寄到越南哪裡？可以請家人去領，不料阮一開口，工程師支吾其詞，隨即斷訊再也聯絡不上，員警見她臉色落寞，可以瞭解其孤身在外工作的寂寞心情，多方勸導讓其心情恢復。阮也感謝銀行櫃員、員警及翻譯人員的幫忙，讓她覺醒過來，保住了辛苦攢來的辛血汗錢。

(中時 )