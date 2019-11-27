眾星發文哀悼。（圖／翻攝自微博）

鹿晗、周迅等人哀悼。（圖／翻攝自微博）

林俊傑、陳曉東、祝釩剛發文悼念高以翔。（圖／翻攝自微博）

男星高以翔今在大陸錄製節目《追我吧》突傳逝世，不少曾和高以翔合作過的藝人都發文哀悼，「富察皇后」秦嵐說前兩天還跟高以翔在活動上遇到，他體貼去幫秦嵐拿水，兩人曾約好等秦嵐來台灣要帶她去吃美食，如今成為終身遺憾，「永遠那麼專業好合作照顧所有人的你，這麼好的你，願安息」，而好友趙又廷更是難過直呼：「無法接受...」。

秦嵐發文哀悼高以翔，說：「前兩天活動上碰到，你還在跟我聊天，問我渴不渴專門去拿水給我。那麼紳士那麼愛動物那麼愛生命愛生活的你，慢熱害羞但殺青時跟每個工作人員擁抱的你，跟我約好去台灣帶我吃好吃的你，巴黎的時候說到自己後面馬上要拍的電影興致勃勃的你，永遠那麼專業好合作照顧所有人的你。這麼好的你，願安息」

而和高以翔合作《遇見王瀝川》的導演陳銘章，原本發文說：「遲遲等不到回覆，希望沒事」，得知噩耗後說：「反正我不信！就是不信！誰都別跟我說，我就是不信！」、「再見了，我最愛的王瀝川.........我永遠、永遠、永遠.....都不會move on」，李治廷透露：「2010年，我們在國外的頒獎禮一起走紅毯，一起在車上聊運動，聊生活。那次的記憶很深刻，卻沒想到你會這麼突然離開我們。願你安息，願你的家人能勇敢度過這個悲痛。」

和高以翔私下是多年好友的趙又廷直呼無法置信，錦榮也說：「我不相信，不能接受。。這不可能 ​​​​」，鄧超說：「不敢相信，鹿晗、周迅各自發了3個蠟燭符號悼念，惠英紅說：「我親愛的小弟弟以翔一路好走」，陳曉東說：「太可惜，傷心，太難過了」，歐陽娜娜、王洛丹、嚴屹寬、朱楨、保劍鋒、袁成傑、金晨、藍心、宋軼、孫怡等人也發文悼念。

宋佳說：「當熬夜變成敬業，當拼命當成應當，當生命不在的時候，誰來保護誰。高危職業，同行們熱愛的同時請保護自己，愛護自己」，張智成表示：「人生無常，苦也短。珍惜生命和愛護自己。」祝釩剛說：「只有人在意你飛的高不高，沒有人關心你累不累。一個好兄弟，好球友，一起從溫哥華回來打拼的哥們！一路好走！下一場球見！」林俊傑則發出全黑圖片，對高以翔逝去表示哀傷。

(中時電子報)