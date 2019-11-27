國外有一位公車司機，因為販毒遭判終身監禁。事後他埋怨律師，認為律師並沒有按照指示打官司，也沒有告訴法官他是「有錢人」的事實。男子聲稱自己是客運公司的老闆，根本不需要為了運毒鋌而走險，希望法院能夠讓他重新提交證據證明自己的「財力」。

據《中國報》報導，一名馬來西亞籍的男子遭指控販賣35.21克海洛因，經過審訊後，最終高院判他終身監禁，另一名被告則被判死刑。該名男子不滿判決結果，上訴後發動了刑事動議，他稱律師沒有照著他的指示打官司，使他無法清楚表述自己的立場。

他怒控律師明明知道他是有錢人，卻沒有在口供書裡面替他澄清。男子表示，他在審訊期間，曾透過新加坡友人交給律師3本能證明他「財力」的證據。但律師卻佯裝不知，使口供書中內容仍是該名男子因為經濟困難才會「接」這項工作。

男子的律師雖然承認沒有仔細問過被告的經濟狀況，但也表明不認為經濟情況會影響到法官的判決結果，另外他也表示從頭到尾根本沒收到所謂的「記錄簿」，且男子的友人亦不願出庭作證。

做出此判決的高院法官則表示，當時就算知道男子是有錢人也完全不影響她的判決。

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(中時電子報)