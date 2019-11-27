教育部要求各級學校自108學年度起回報赴陸交流情況，學校需先填妥 「辦理兩岸教育交流活動檢核表」，完成內部檢查機制。（李侑珊翻攝）

總統大選激戰白熱化，教育部委託陸生聯招會首設「赴陸教育交流活動登錄平台」，並行文各大學，要求從12月1日起，凡以學校名義組團大陸進行教育交流，都必須事前登錄平台提前報備，目前不少大學都已收到公文。

據了解，國內不少大學都已收到「赴陸教育交流活動登錄平台操作手冊」與相關公文通知，手冊在內文部分說明，從12月1日開始，以學校名義組團赴大陸地區之教育交流活動，包含體驗學習、 實習、志工服務、訪問研習、姊妹校交流、教育專題訪問交流、師生交換及其他赴陸交流活動，需至「教育交流活動」登錄。

手冊內文也提到，在通報時間方面，必須在活動起始日1 個月前，至平台完成活動登錄；如有變更時，應於事實發生3日內辦理活動變更通報，並於活動完成返台1個月內，至「事後登錄」回報活動概況。

北部某私立大學校長表示，兩岸文教交流，特別是台灣的大學到大陸交流，過去從來不需要特別向教育部報備，新學期開始卻要提前上網登錄所有交流細節，根本是「國家創舉」，但當前兩岸關係緊繃，教育部此時發布這項通知，除了是增加學校的工作量，伴隨總統大選激戰白熱化，共諜疑雲鬧得沸欸揚揚，民進黨政府因此把手伸進大學，於兩岸關係再度製造關卡。

(旺報 )