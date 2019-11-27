親民黨主席宋楚瑜接受媒體訪問，怒批2016年11月19日他去秘魯擔任 APEC領袖代表，被國民黨人「痛罵求官」。國民黨副秘書長蔡正元今天中午在臉書表示「這是很大的誤會了」，黨中央一向敬重宋，若有人對宋有叫會或不禮貌，請讓黨中央知道，黨中央一定會去溝通。
蔡正元在臉書發文，開口就說「報告宋主席」，表示親民黨主席宋楚瑜很生氣的說2016年11月19日他去秘魯擔任APEC領袖代表，有國民黨人「痛罵他求官」；這是很大的誤會了。
他說，國民黨主席洪秀柱在2016年11月1日洪習會上，開門見山就提出意見，要大陸不要阻擋宋楚瑜出席APEC，所以請宋主席不要誤會。連戰、洪秀柱、吳敦義的國民黨中央一向敬重宋主席，請宋主席不要誤會。
他說，當然國民黨人口眾多，若有人對宋主席有誤會或不禮貌，也請讓我們知道是誰，黨中央一定會去溝通。
(中時 )
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