新竹市警方查獲罕見的名片手型手槍。（警方提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹市警二分局執行「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，鎖定新竹縣一處以園藝園偽裝的小型地下兵工廠，日前見時機成熟查緝，逮捕40歲莊姓男子，查扣大批工具和改造槍械，其中並有罕見的「名片型手槍」。

警方接獲線報，指這處園藝園經常傳出類似槍枝射擊聲響，警方埋伏多日發現「砰、砰」聲響，確實為槍枝擊發的聲音，並偵查到莊姓男子，似攜帶槍枝和改造槍枝車床，在園圃鐵皮屋進出，形跡可疑。

20日傍晚，埋伏幹員見莊男試槍後攜帶槍枝出門，見機不可失，上前將之逮捕，當場查獲仿金牛座改造手槍1把、掌心雷手槍1把、車床1台、鑽頭3個、固定鉗1支、子彈6顆及改造槍枝工具1批等證物，其中還有罕見名片型手槍。

警方指出，名片型手槍體積僅有1張名片大小，外觀貌似打火機，讓人難以察覺，但卻擁有短距離內取人性命的殺傷力，在不少電影當中被視為特務專用裝備。

警方初步調查，莊男利用園藝園掩人耳目，做為改造槍枝的地下兵工廠，莊男否認改造槍枝是為販賣營利。警方訊後將依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送檢方偵辦。

(中時 )