台中市議員施志昌（右一）邀集相關單位會勘有機集團栽培區，協調設置取水與蓄水設施。（王文吉攝）

台中后里的有機集團栽培區因水源不足，導致作物收成與品質不佳。為解決水源問題，台中市議員施志昌27日邀集相關單位到場會勘，並協調設置取水與蓄水設施。農業局回應，今年預算已編列270萬，最快年底可以發包鑿井及蓄水工程，預計明年6月完工。

台中市有機集團栽培區的農民反應，灌溉用水不足導致作物收成與品質不佳，希望能設置鑿井及蓄水設施。台中市議員施志昌會同台中市農業局、外埔區農會、台中市有機農業發展協會與外埔區三崁社區發展協會至現場會勘。

台中市有機農業發展協會理事長洪聖淵表示，台中市有機集團栽培區現種植地瓜、玉米、南瓜、鳳梨、薑等作物。然而，水源不足的問題存在多年，過去有機栽培區就曾種植小麥，但因為水源不足導致無法收成。

施志昌表示，台中市推動有機農業多年，但他擔任立法院副院長蔡其昌特助時，時常接到農民反映缺水問題。他擔任議員後，多次與農業局爭取取水與蓄水設施，於議會定期會時也當面質詢農業局長，要求盡快編列預算解決。

施志昌指出，依據「台中市有機農業集團栽培區使用暨管理要點」，針對有機栽培區設有考核機制，但水源不足讓有機農業栽培區在考核上有相當大的壓力，有苦難言。而環境與設施條件的限制，即使農民再用心，亦難發展。

農業局表示，今年已編列270萬元預算，將施作台中市有機專區鑿井及蓄水工程，預計年底發包，明年6月完工。施志昌對此表達肯定，期盼水源問題解決後，教育局能與農業局合作，推動有機食材進入校園，提供孩童安全食用。

(中時 )