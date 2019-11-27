藝人高以翔驚傳心律不整猝死，享年才35歲，消息來得突然，震驚各界，醫師表示，其實有些猝死患者，事發前身體會發出預警，只是很多人都略了這些重要信號。

《良醫健康網》報導，北京市紅十字會應急救護教育工作指導中心專家委員會專家賈大成指出，從出現頭暈眼花，到瞳孔放大、心跳停止通常只有60秒，猝死前最常出現下列9大危險信號，千萬不要輕忽！

1. 胸痛

2. 呼吸困難

3. 心慌

4. 劇烈頭痛

5. 肢體癱瘓

6. 昏迷

7. 抽搐

8. 急性腹痛

9. 窒息

賈大成表示，醫學上來說，突發猝死的4分鐘內是挽救生命最關鍵的黃金時間，如果有人對患者施行有效的心肺復甦術，對搶救生命來說至關重要。如果呼吸、心跳停止超過4～6分鐘，腦組織就會發生不可逆的損害，就算人救活了，也會造成反應遲鈍、記憶力減退，甚至變成植物人的後果；一旦心跳、呼吸停止超過10分鐘就會發生腦死。

賈大成說，必須要搶在4～6分鐘之內開始進行搶救，每延誤1分鐘，成功率就下降10％，搶救得越早，不但復甦成功率越高，後遺症也越少。

(中時電子報)