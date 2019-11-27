旺旺向新竹市志工致敬演唱會 12月8日豋場 15:102019/11/27 中時 羅浚濱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 旺旺志工演唱會12月8日在新竹市登場。（旺旺文教基金會提供／羅浚濱新竹傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 旺旺文教基金會2019向「全國志工致敬」演唱會，最末一班列車開到新竹市，在新竹市政府文化局、消防局、警察局及新竹市警友會的支持協助下，12月8日下午2點30分在文化局演藝廳豋場。 12月8日當天適逢新竹市感恩月，舉辦這場大型演唱會更別具意義，活動邀請金鐘主持人李明依單綱主持，三屆金曲歌王殷正洋、PUB歌王辛龍、軍中情人周子寒、超偶郭婷筠、老寶貝解偉苓、心靈歌手寶鬘覺華、偶像團體KaNIT請多位知名歌手輪番獻演，帶來22首膾炙人口經典歌曲。 (中時 ) #新竹市 #演唱會 #歌王 #文化局 也許您會感興趣 推薦閱讀 宇宙人2020小巨蛋演唱會 門票開賣8分鐘秒殺！ 15:412019/11/23 娛樂 吳青峰陷著作權風波首開唱！喊話「當然可以唱、我是創作者」 20:402019/11/23 娛樂 桃竹市長對決 推米粉摃丸節 04:102019/11/24 地方新聞 惹官非讓媽擔心 吳青峰暴哭 04:102019/11/24 娛樂新聞 日月光財務長帶領鶴耳矇樂團高歌 董宏思慈善演唱 捐贈逾百萬 04:102019/11/25 產業．科技 演唱會無現金新風潮 火球祭全程嗶悠遊卡 10:142019/11/25 財經 睽違9年 台南市跨年2場演唱會1場晚會重回蛋黃區 15:452019/11/25 生活 雷峰掌中劇團演出《貓鼠記》 吸引國姓鄉熱烈人潮觀賞 15:432019/11/26 生活 莫文蔚、齊秦睽違15年合體對唱超嗨：有你在 21:002019/11/26 娛樂 蔡依林羞曝「起床SOP」逗樂網：太欣賞你了 14:102019/11/27 星光 生活熱門新聞 高以翔驚傳猝死 醫揭背後主因 - 生活 高以翔驟逝！醫曝猝死前9大身體警訊 - 生活 火鍋浮出的白色泡沫很髒？醫曝驚人真相 - 生活 台人最恨的便當菜 第1名挨轟毀掉所有美食 - 生活 他問好市多最涮嘴點心？意外神出這款懷舊脆餅 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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