旺旺文教基金會2019向「全國志工致敬」演唱會，最末一班列車開到新竹市，在新竹市政府文化局、消防局、警察局及新竹市警友會的支持協助下，12月8日下午2點30分在文化局演藝廳豋場。

12月8日當天適逢新竹市感恩月，舉辦這場大型演唱會更別具意義，活動邀請金鐘主持人李明依單綱主持，三屆金曲歌王殷正洋、PUB歌王辛龍、軍中情人周子寒、超偶郭婷筠、老寶貝解偉苓、心靈歌手寶鬘覺華、偶像團體KaNIT請多位知名歌手輪番獻演，帶來22首膾炙人口經典歌曲。

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