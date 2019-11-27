劉姓男子不滿同行友人故意催油門，砸壞友人機車。（民眾提供／王揚傑新北傳真）

今（27）日凌晨2時許，新北市板橋區三民路發生街頭砸車事件，11名男女本分乘汽機車相約夜遊，乘坐汽車的18歲劉姓男子卻疑因不滿騎車的謝姓男子猛催油門，發出巨大聲響，下車持棍棒敲壞謝男機車儀表板，隨後上車逃離。

轄區海山警分局獲報到場，謝男表示不願提告，但謝男因改裝排氣管，警方依法開單告發。警方已通知劉男等人到案說明，將以違反社會秩序維護法裁處。

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