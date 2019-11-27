不滿催油門太吵 18歲男砸友人機車 14:232019/11/27 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 劉姓男子不滿同行友人故意催油門，砸壞友人機車。（民眾提供／王揚傑新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 劉姓男子不滿同行友人故意催油門，砸壞友人機車。（民眾提供／王揚傑新北傳真） 今（27）日凌晨2時許，新北市板橋區三民路發生街頭砸車事件，11名男女本分乘汽機車相約夜遊，乘坐汽車的18歲劉姓男子卻疑因不滿騎車的謝姓男子猛催油門，發出巨大聲響，下車持棍棒敲壞謝男機車儀表板，隨後上車逃離。 轄區海山警分局獲報到場，謝男表示不願提告，但謝男因改裝排氣管，警方依法開單告發。警方已通知劉男等人到案說明，將以違反社會秩序維護法裁處。 (中時 ) #機車 #警方 #男子 #友人 #男表 也許您會感興趣 推薦閱讀 eMOVING iE125《e騎玩馬祖》 智慧旅遊新模式 10:552019/11/24 消費 共享電動機車夯 使用率激增 04:102019/11/25 財經要聞 共享環保經濟 吹進離島租車市場 04:102019/11/25 財經要聞 新營太子爺年菜 有呷有保庇 04:102019/11/25 地方新聞 爭取前瞻 新北4年要增加3579輛機車格 17:102019/11/25 生活 新竹強風吹落路牌 砸中路過騎士 21:592019/11/25 社會 新北4年要增加3579輛機車格 01:162019/11/26 地方新聞 Gogoro：對共享電動機車服務仍具信心 13:502019/11/26 財經 Coup歇業 Gogoro前進歐洲踢鐵板 04:102019/11/27 產業．科技 苗栗縣環保局表揚優良機車氣檢站 10:212019/11/27 生活 社會熱門新聞 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 飆法拉利撞死超商女主管 「新莊小林哥」擁雙妻10多輛超跑 - 社會 婚前收女友超猛淫片 男主角全是洋腸 驚覺自己是回收業！ - 社會 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 彰化某高職學生跑步猝死 網友熱議 校方出面澄清還原經過 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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