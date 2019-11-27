快艇今天前往達拉斯踢館，總教練瑞弗斯下達了一項指令，不管花費多少代價守死敵軍頭號大將東契奇，子弟兵很爭氣，讓東契奇出手14次只命中4球，成功壓制東契奇的攻擊火力，快艇笑納6連勝，瑞弗斯的老謀深算讓東契奇這位二年級生菜鳥接受到震撼教育。

瑞弗斯在賽前稱讚獨行俠本季的出色表現，但實際上一動手就見真章，瑞弗斯先派出貝弗利防守東契奇，而貝弗利一改以往的貼身騷擾戰術，反倒是逼迫東契奇往內線走，不給他有任何的傳球空間，緊接著再用口袋戰術壓制東契奇的投籃命中率。

瑞弗斯的第一套戰術非常成功，貝弗利封阻了東契奇的行徑與動線，但已成為巨星的東契奇，吸引了裁判目光，多次成功站上罰球線取分，獨行俠得以抗衡快艇的攻勢。

貝弗利成功執行防堵東契奇的戰術，但也付出了5次犯規的代價。瑞弗斯的第二套戰術就是讓保羅喬治出手，緊接著是車輪戰，只要東契奇拿到手就能看到兩名快艇球員趨前防守，讓東契奇8次三分線外出手全部落空，打得主場球隊幾乎毫無招架之力。

反觀快艇並沒有因為里歐納德與保羅喬治的加盟而打亂了原有的陣線，路威廉斯和哈瑞爾兩名悍將撐起了快艇的板凳席，最終不但堵死了東契奇的傳球路線，而且里歐納德、保羅喬治與路威廉斯都攻下超過20分，快艇用一場大勝證明自己有足夠的實力角逐本季總冠軍，瑞弗斯的睿智不愧曾獲得年度最佳教練殊榮的名帥。

(中時電子報)