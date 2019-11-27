安定區農會配合活動推出一年一檔的胡麻相關產品特價優惠，滿300元再送30元抵用券。（劉秀芬攝）

今年首度推出結合在地觀光的「遊～趣走一圈」集點兌獎活動，邀遊客到安定走走逛逛。（安定區公所提供／劉秀芬台南傳真）

今年首度推出結合在地觀光的「遊～趣走一圈」集點兌獎活動，邀遊客到安定走走逛逛。（安定區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市是台灣胡麻主要產地，每到年底多區陸續舉辦的產業文化活動促銷，安定胡麻節將於30日在公所旁登場，準備了2800份美味的麻油雞飯供民眾免費品嘗，今年首度推出結合在地觀光的「遊～趣走一圈」集點兌獎活動，邀遊客到安定走走逛逛，聞麻油香、賞胡麻花。

安定區長李佳隆表示，今年以「遊安定‧幸胡麻上來」為主題擴大辦理胡麻季產業文化活動，除了往年廣受好評的美食攤位跟麻油雞飯品嘗，首次辦理結合在地觀光的「遊～趣走一圈」集點兌換活動，民眾到指定景點蓋滿9個紀念章，就可以兌換限量300組的小禮品。

此外，這次特別與台南農改場合作，於安定區圖書館辦理兩梯次的「你知道麻～小學堂」，教作麻油紫雲膏DIY體驗，藉由簡單的手作活動，讓民眾了解胡麻的小知識。

安定區農會總幹事王寶民說，安定區土質含水量低、收成的胡麻油脂量高，今年節氣晚，收成數量預估比去年少兩成，收購價格約為每台斤120元；農會也全力配合活動，推出一年一檔的胡麻相關產品特價優惠，滿300元再送30元抵用券，民眾可把握難得機會。

活動除了有精采的表演，50多攤在地青農、美食展售，親子遊客最愛的胡麻麻糬DIY、胡麻棉花糖DIY、無人機空拍體驗，而且參加活動就可以領摸彩券，有名牌氣炸鍋、高級腳踏車、電風扇、麻油禮盒等數十項超值好禮。

(中時 )