黃景瑜取消生日直播，向粉絲道歉，粉絲反而擔心他心靈受創。（取自新浪微博＠黃景瑜工作室）

男星高以翔被曝今天（11月27日）淩晨錄綜藝節目《追我吧》的跑步單元時，暈倒休克，送醫急救不治，兩岸影視圈震驚。事發時，參與錄影的黃景瑜在現場急得大叫「醫生！」陳偉霆雙手合十與辰以儒為高以翔祈禱；黃景瑜聽聞噩耗後，中午12點54分透過經紀公司官微發佈公告，表示原定11月29日舉行的生日直播活動取消，希望各位等待的粉絲朋友予以諒解。

黃景瑜的生日是在11月30日，26日中午出發去《追我吧》錄影現場前，其工作室還在微博提醒粉絲黃景瑜生日直播的時間，「成長時刻翩然而至，帶著對未知的嚮往，期待每一次精彩的遇見。一路向前，感念陪伴……生日直播見」，沒想到12個多小時後，黃景瑜親眼看到高以翔倒在路邊急救，心情沉重地取消2天後的生日直播。

看到黃景瑜工作室發出的公告後，他的粉絲都表示理解，反而擔心黃景瑜因目睹高以翔倒下，心理受創，要求工作室幫黃景瑜安排心理醫生。

(旺報 )