今年42歲的張先生，在10年前被診斷罹患巴金森病，因為藥物的藥效短，他昔日1天要服用20幾顆藥物，經過義大醫院深層腦部刺激器植入手術後，大幅改善生活品質。義大醫院說，巴金森病有年輕化的趨勢，建議有家族病史的民眾若早日發現身體不適現象，請盡早就醫檢查。

義大癌治療醫院27日舉行記者會，病友張先生、義守大學醫學院院長陳翰容，以及義大神經外科主任陳睿生、神經內科醫生李介元等人與會。

張先生於10年前因為摔車，導致右側肢體僵硬、步態不穩，經到其他醫院就醫，確診為巴金森病。經過義大醫院神經內科與外科醫生會診後，他接受深層腦部刺激器植入手術，目前症狀控制良好，藥物使用頻率大幅下降，也改善生活品質。他笑稱，如今大腦就像家電一樣，可以透過遙控器開關。

醫師李介元表示，巴金森病是1種好發於老年人的神經退化性疾病，因為腦部黑質中製造多巴胺的細胞減少，當患者腦中缺乏足夠的多巴胺時，臨床上就會出現症狀。

常見的症狀包括動作遲緩或減少、手或腳顫抖、肢體僵硬、反應慢、常有面部缺乏表情、嗅覺功能變差、流口水、口齒不清、自覺腳部無力、拖著腳走路及平衡失調等現象。

院長陳翰容呼籲，有家族病史的民眾若有以上症狀，請早日到醫院檢查並就醫，避免晚年得病、家人得費心照顧等問題。

(旺報 )