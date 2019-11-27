《大政治大爆卦─無色覺醒》李佳芬逃漏稅？ 國家機器黑韓 拿小庶民日常開刀？ 14:142019/11/27 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 周刊再報導指韓國夫婦買新板特區「東方明珠」，涉及逃漏稅被國稅局要求補稅，且訴願遭駁回。韓國瑜競總發言人葉元之上午解釋，當初是委託會計師申報，因計算方式改變被要求補稅，「是一般小老百姓常遇到的問題」，硬冠上「逃漏稅」是人格抹殺。 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #大政治大爆卦 也許您會感興趣 推薦閱讀 東南亞學英文像子彈 李佳芬：台灣停留原地 22:352019/11/24 政治 三度代夫出征！李佳芬今飛印尼會僑胞 09:562019/11/25 政治 大政治大爆卦-無色覺醒》只為政治庇護 共諜案從頭假到尾 14:112019/11/25 政治 陸稅制再調整 退稅多於補稅 04:102019/11/26 焦點新聞 李佳芬訪新加坡喊卡 原因遭曝光 14:002019/11/26 政治 韓賣房逃漏稅？葉元之反爆蔡英文兄買假發票逃漏稅 11:582019/11/27 政治 財政部：檢舉逃漏稅最多可拿到480萬獎金 13:552019/11/27 財經 政治熱門新聞 宋楚瑜怒嗆韓國瑜！幕僚大驚喊4字... - 政治 蔡英文已經玩完了！網笑：1450還在嘴硬 - 政治 香港選舉影響台灣？趙少康竟說心裡話！ - 政治 憲兵保防片太過份！藍委痛批：影射韓是匪諜 - 政治 憲兵竟製圖影射韓國瑜！網砲轟：沒人負責嗎？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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