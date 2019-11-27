周刊再報導指韓國夫婦買新板特區「東方明珠」，涉及逃漏稅被國稅局要求補稅，且訴願遭駁回。韓國瑜競總發言人葉元之上午解釋，當初是委託會計師申報，因計算方式改變被要求補稅，「是一般小老百姓常遇到的問題」，硬冠上「逃漏稅」是人格抹殺。

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