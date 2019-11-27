台灣男星高以翔在錄製大陸節目《追我吧》時，由於天氣寒冷加上過度運動與長期間工作，造成心肌梗塞猝死，得年35歲。同場錄影的大陸男星黃景瑜，在高以翔倒下時急喊醫生，如今黃景瑜工作室也發表聲明，取消將在29日的生日直播。

黃景瑜（左）也是《追我吧》的同場嘉賓，高以翔倒下時就在他旁邊。（圖／翻攝自微博）

黃景瑜在高以翔倒下的當下，就在他的旁邊，如今心情大受影響，節目製作單位稍早也發表聲明，表示對此感到無比心痛和萬分悲傷。節目團隊正協同經紀團隊聯繫其家人處理善後事宜。而黃景瑜在29日的生日會則由工作室宣布取消。

(中時電子報)