高以翔演出《彩虹的重力》。愛奇藝台灣站提供

3兄弟和爸爸合照。取自臉書

高以翔和狗兒子「帝歐」。取自臉書

高以翔家中一共3兄弟，都繼承了他們爸爸的高顏值和出眾的身高，在大陸電視劇《彩虹的重力》中，高以翔的親哥哥高宇橋也有客串，兄弟難得同劇演出。高以翔今傳錄製大陸節目猝逝，享年35歲，他的哥哥高宇橋粉絲專頁也被大批粉絲湧入留言「不敢相信」。

高宇橋比高以翔大3歲，和弟弟一樣也有著188cm出眾的身高，五官同樣深邃，兄弟一起在加拿大長大，後來先後擔任模特兒的人生經歷也頗為相似，高宇橋參與過廣告拍攝、走秀、平面模特兒。

高宇橋曾在《康熙來了》中露臉引起關注，還曾多次在明星MV中擔任主角，不過比起高以翔，哥哥的知名度在大陸不高，媒體也常常拿兄弟比較，但是高宇橋心態坦然，表示弟弟紅，做哥哥的也替他開心。

雖然兄弟倆都不曾在螢光幕前有過「合影」，但私底下感情相當好，而且愛好也有不少相同，像是兄弟倆都愛運動，除了打籃球，也都喜歡健身維持姣好身材。

高以翔這幾年在台灣買房，和哥哥一起住，他到大陸拍戲，哥哥就幫他照顧愛犬「帝歐」。兄弟感情好到高宇橋拍網劇《N世代》，高以翔也大方出借瑪莎拉蒂名貴超跑給哥哥拍戲。

(中時 )