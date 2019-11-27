台灣媳婦福原愛出任1日台灣觀光大使，她27日在東京的記者會上秀出精心挑選的、帶有珍珠奶茶色彩的洋裝，還盛讚鹹甜皆宜的台灣芋頭，說如果芋頭是零卡洛里她每天都想吃。被問到在台灣的生活時，福原愛透露，老公江宏傑喜歡叫她愛吃鬼。針對是否考慮教明年滿3歲的女兒打桌球之提問，福原愛表示，沒有這樣的打算。

2019年1至9月日本赴台旅客人數達 151萬8,634人次，較2018 年同期成長9.73%。日本赴台旅客可望於令和元年(2019年)突破200萬人次！台灣觀光局宣傳火力全開，請到台灣媳婦福原愛擔任1日台灣觀光大使並於27日在東京召開記者會，首次公開新的平面廣告及觀光宣傳影片。

2020年台灣觀光活動宣傳主軸是「多采多姿，玩轉台灣 meet colors Taiwan」，記者會上播放了「浪漫篇」、「樂活篇」、「基本篇」3種版本的新廣告片，隨後由郭元益的師傅現場指導福原愛做花生糕。

台灣媳婦福原愛出任1日台灣觀光大使，她27日在東京的記者會上跟郭元益的師傅學做花生糕。(黃菁菁攝)

福原愛向日媒分享了在台灣的生活，她說，在台灣感到最幸福的時刻是全家一起吃美食，像火鍋等，因為她很愛吃，所以老公都叫我愛吃鬼。最想去的台灣景點，福原愛說，我還沒去過九份，聽說是宮崎駿的電影「神隱少女」的場景，很想去看看。

這次的廣告是透過多樣色彩傳達新灣魅力。福原愛說，台灣讓她印象最深的是街頭燈籠的紅色，黃色則會讓她想到鳳梨酥、芒果冰，綠色會聯想到又香又好喝的台灣茶，紫色第1個想到的就是台灣芋頭，她說: 「我真的很迷芋頭，有像珍珠奶茶的芋頭牛奶、有芋頭糕點、芋頭冰，如果芋頭是零卡洛里，我每天都想吃。」

被日本記者問到，福原愛3歲開始學乒乓球，明年她女兒就3歲了，是否考慮開始教女兒打球時，她回答， 「大概不會這樣做，我可能無法像母親那樣教我，所以大概不會開始教女兒打球。」

(中時電子報)