北市大同區吳姓男子在臉書貼文替愛犬法國鬥牛犬「小胖子」尋覓新飼主，今年3月間彭與女友允諾親自飼養並回報近況，卻在領養後第3天將鬥牛犬交給母親飼養，吳認為彭等2人違背當承諾，怒控詐欺、侵佔罪。但檢察官認為，彭等人取得犬隻所有權後，縱使不返還犬隻，也不構成侵占罪，而且彭的女友飼養前曾傳訊給吳的女友說，如果出遠門會請家人照顧，雙方也同意，證明彭2人沒有故意詐騙吳，認定犯罪嫌疑不足，予以不起訴。

今年3月間，居住在花蓮的彭姓男子與女友傳訊給吳男，會親自照顧「小胖子」，定期回報「小胖子」的近況與病況，雙方相約在北市大同區超商前，吳將愛犬「小胖子」交給兩人，但經過3天，就因彭的女友要到台北，將小胖子留在花蓮，吳發現後即要求歸還愛犬，控告2人侵佔、詐欺。

彭的2人否認犯罪，辯稱雙方沒有協議要多久回報1次，領養時，也說不方便照顧的話，會請家人幫忙，溝通後吳將「小胖子」交給他，表示送給他的意思。彭的女友則說，有告訴吳「小胖子」的近況很好，疾病都已經醫治好。

不起訴指出，彭的女友提出與吳的女友對話「我們不會丟棄，忙的時候或要出遠門，就會帶回家請人家人照顧」，在領養前已經說明清楚，而且吳男將法國鬥牛犬送給對方，即將所有權轉移給新的飼主，縱使2人拒不返回犬隻，也與侵占罪的構成要件不符，因而認定新飼主犯罪嫌疑不足。

(中時 )