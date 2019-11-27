以模特兒身分出道、近年在對岸戲劇圈發展有成的男星高以翔，今凌晨錄浙江衛視真人秀《追我吧》，途中突然身體不適倒地，一度心跳停止，現場搶救15分鐘救回心跳後隨即送醫，然搶救多時仍回天乏術，享年35歲，猝逝噩耗讓親友及粉絲震驚不已，經紀公司也錯愕，老闆丘秀珠更是難過痛哭，透露高以翔才剛做過健康檢查，也從沒聽說他心臟方面有疾病，因此得知噩耗完全沒辦法接受。

高以翔在大陸猝逝，讓外界驚愕悲痛不已，據《聯合報》報導，其經紀公司老闆丘秀珠是深夜2點多接獲高以翔猝逝的通知電話，難過到不能自己，透露他最近有一部電影將開拍，需要再精瘦4公斤，因此不久前做過健康檢查，身體狀況很不錯，心臟也沒什麼問題，平常有運動習慣，大嘆本以為只是一般的昏倒，「怎麼會最後發生這種事情」。

丘秀珠也說，高以翔是她看過最好的藝人，合作10多年來，對公司安排的工作都沒有意見，配合度相當高，沒想到敬業的他竟會發生這種憾事，現在仍覺得整件事情像場夢，而至於後續處理，丘秀珠表示在北京有合作的姐妹公司，因此一直都有人在現場，如今除安排高以翔家人前往浙江外，公司的人也都準備飛過去，預計明天將遺體帶回台灣。

(中時電子報)