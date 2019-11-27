中國國務院參事室特約研究員姚景源27日表示，中國經濟下行壓力仍大，明年國內生產總值（GDP）目標仍應定在6％左右，財政赤字率目標提升至3％，降息降准仍有空間。

路透報導，姚景源27日出席北京一場活動時指出，中國經濟現在面臨的問題是「一上一下」，也就是「經濟增速向下，CPI向上」。他解釋，CPI向上主要是受豬肉價格推動，是結構型物價上漲，是豬肉問題，不是貨幣問題，即使2020年財政赤字率提升至3％，貨幣政策降息降准，也不會大幅推升CPI。

他稱，從2019年的GDP走勢看，一路向下，經濟下行壓力較大，中國經濟經過30多年的發展，現在沒有必要刻意追求高速度，但是沒有一定的速度也不行。目前重要的是穩住下行趨勢。只要就業、物價穩定，強調「即使GDP破6％也無妨」。

他認為，2020年是一個重要時期，距離「兩個一百年的目標」中第一個百年越來越近，即2020年實現全面建成小康社會，所以保持國民經濟平穩運行是勢在必行的，財政和貨幣政策仍大有空間。

(工商 )