王若琳（Joanna）日前推出全新翻唱專輯《愛的呼喚》，一致好評更獲實體銷售冠軍，日前她和好姐妹梁心頤（Lara）赴日本東京旅行，與另一創作歌手Vicky Sun在東武動物公園的台灣主題咖啡廳演出，Joanna一見到老闆戶田泰宏的兒子，立馬「孩子王」上身，一手把他抱起讓他坐大腿，另一隻手則摟住他的堂弟，母愛瞬間大噴發。

王若琳（中）、Lara（左）與友人Vicky同遊日本東京。（索尼音樂提供）

王若琳（右二）、Lara（後排左二）與日本友人戶田泰宏（左）和他的家人開心合照。（索尼音樂提供）

Joanna最初上Lara主持電台節目認識，私下認識6年成為好友，Joanna透露Lara私底下有組一個沒有樂器伴奏的美聲合唱團，Joanna和Vicky都是團員。咖啡廳老闆戶田泰宏為鼓手，時常來台表演及錄音工作，和Joanna、Lara都是好友。

Joanna這次受邀到日本做小型演出，演唱新專輯中翁倩玉原唱的〈魅せられて〉，及上一張英文專輯《摩登悲劇》以及幾首未發表過的原創歌曲，Lara則演唱〈沒有絕對〉、〈最愛的痛〉、〈自由靈魂〉等，也和Vicky三人合唱鄧麗君的名曲〈我只在乎你〉，柔美聲線令在場粉絲聽得如癡如醉。

王若琳（左二）與Lara（左）與日本歌迷開心互動。（索尼音樂提供）

王若琳（左二）與Lara（左三）在日本東武動物公園的台灣主題咖啡廳做小型演出。（索尼音樂提供）

喜愛日本的Joanna赴日旅遊數10次，「來這裡不用特地做什麼，就是放鬆」，她每次必逛北澤逛個性商店、「二手天堂」高圓寺血拚，逛各種古著、古書、玩具，以及便宜的傳統市場和小店，這樣的氛圍讓她很「充電」。

此行也逛聖誕節飾品店，並與姐妹們大啖鮭魚卵丼飯，經過甜筒冰淇淋販賣機時也不忘嚐一下「甜頭」，盡情享受美食。Joanna此行在澀谷及高圓寺也有小型的個人演出。王若琳全新翻唱專輯《愛的呼喚》已全面發行。梁心頤「HOME」巡迴音樂會將於12月開跑。

(中時 )