美圖秀秀推出《獨孤皇后》聯名主題素材。（圖／美圖秀秀提供）

中視中天古裝大戲《獨孤皇后》播出後廣受觀眾喜愛，古裝男神陳曉在劇中飾演隋朝開國皇帝楊堅，雖然出身北周名門，但開國之路卻是走得艱辛。原是北周大將軍的楊堅，對國家忠心耿耿，大小戰役立下汗馬功勞，卻因皇帝忌憚功臣被貶至貧瘠的定洲，但他與妻子獨孤伽羅（陳喬恩飾）用心整頓，讓窮苦小城翻身為富庶之地，近日劇情來到全劇重要轉折，隱忍多年的楊堅，看不慣剛愎自用、重用奸臣的皇帝繼續為所欲為，決定回朝大展身手。

陳喬恩在劇中飾演楊堅的妻子獨孤伽羅，一直是丈夫最倚賴的精神支柱與幕後軍師，鶼鰈情深羨煞旁人，而陳喬恩從青澀少女演至孩子的媽，凍齡美貌與霸氣模樣更是令人難忘！《獨孤皇后》這回也跨界合作知名圖像App「美圖秀秀」，推出聯名主題素材，設計多款邊框與貼圖供粉絲下載，其中獨孤伽羅霸氣十足的皇冠頭飾是粉絲最愛，讓你一鍵變身「獨孤皇后」，詳情請洽「中天經典戲劇院」FB粉絲團及「美圖秀秀」App。

《獨孤皇后》每週一至週五晚間8時於中視頻道播出、晚間10時於中天娛樂台播出。

(中時電子報)