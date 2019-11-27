今年18歲的育明，小時候因為父母忙於工作、不喜歡學校等因素，在國小時就經常缺課，小學六年級時就被安置至善慧恩基金會的飛夢林家園後才穩定上課，上課期間他完成國中學業、考上國立高職，並被培訓成亞洲區最年輕的咖啡師。

陳永泰公益信託主辦、台灣公益團體自律聯盟協辦的「傳善獎」，今天舉行頒發給包括「更生少年關懷協會」、「善慧恩基金會」、「白永恩基金會」、「自閉症基金會」、「真善美基金會」、「瑞復益智中心」、「博正兒童發展中心」及「沐恩之家」等8個團體。

未經請假、請假未獲准或不明原因未到校上課連續達三日以上，就會被通報「中輟」，教育部統計，去年遭通報中輟的學生人數共有3137人，包括國中生2782人及國小生355人。

善慧恩基金會承辦的「飛夢林家園」，結合教育、社政合作模式，服務家庭失功能又中輟學生，並成開「飛夢林青年咖啡」、「飛夢林青年宿舍」等，未來還要成立「善慧恩培力中心」。

從小不愛讀書的育明，國小時就經常蹺課，小六時就遭安置至飛夢林家園，一直到15歲國中畢業後，考取國立高職、進入「飛夢林青年宿舍」，在善慧恩的培力下取得咖啡師證照，今年畢業的他雖然對未來還沒有計畫，但感謝善慧恩讓他找到自信與目標，未來期待能夠就讀進修部，邊工作邊讀書一邊兼顧家中經濟也能完成學業。

(中時 )