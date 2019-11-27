呼應聯合國永續發展，台中市政府社會局27日於台中日月千禧酒店舉辦「2019性別平等城市論壇」，以「永續城市發展」為主題，強調城市公共政策與建設須充分回應婦女、性別與其它弱勢族群需求，探討如何透過政策及建設落實性別平等，達成永續發展目標。

副秘書長黃國榮說，聯合國永續發展17項目標中，「性別平等(Gender Equality)」雖為獨立項目，但其它目標的工作與規劃也須重視性別平等，市府舉辦性別意識培力訓練活動，同時推動各項友善政策，盼全力打造性別友善城市，展現台中推動「連結國際，發展在地」的決心。

社會局指出，友善空間是落實性別平等政策的重要議題，市府已建置一套「性別平等環境檢核機制」，將運用於2020台灣燈會等大型活動，藉此機制建置性別友善的活動環境。

今日性別平等城市論壇，邀集亞太地區政府及非政府組織重要代表參加，包括「城市與地方政府聯盟亞太分會」地方政府組織婦女地位委員會主席Stephany Uy-Tan、非政府組織婦女地位委員會前會長Susan OMalley、國際培幼會青年就業專案專員ErikaMenez、日本守護兒童飲用水安全媽媽團發起人山田智子小姐及越南婦女聯盟國際處長Mrs. Nguyen Thi與會，分別就城市間公共政策及建設分享成功案例與創新想法，盼落實友善城市治理，創造永續發展。

(中時 )