前太電董事長孫道存因掏空公司200億元被判刑3年入監，目前在桃園八德外役監服刑，孫日前第3度聲請假釋，已遭矯正署駁回，孫道存將需服刑至明年1月1日，服刑期滿，才能出獄。

孫道存所涉的太電掏空案，纏訟13年，直至2017年8月最高法院駁回上訴確定。其中，太電前財務長胡洪九遭判刑14年6月；併科罰金10億元確定；孫道存則遭判刑3年確定。孫道存在判決確定後，一度以生病為由，向北檢執行科聲請暫緩入監遭駁。

2017年9月，孫道存向北檢報到入監服刑，在台北監獄服刑半年，就在2018年3月轉到八德外役監服刑，被分配到園藝隊當園丁；今年3月，孫服刑刑期過半，首次向八德外役監申請假釋，初審獲准，複審被駁回；孫在7月初依間隔4個月的規定，第2度申請假釋，命運相同，只好繼續在外役監服刑。

孫上周五第3度聲請假釋，矯正署假釋審查會，依據「假釋審核參考原則」，審酌孫的「犯行情節」、「犯後表現」及「再犯風險」等3大面向後，認為孫不符假釋條件，第3度予以駁回。因此孫需服刑至明年1月1日，服刑期滿，才能出獄。

(中時 )