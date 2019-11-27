2020總統大選，國民黨總統參選人韓國瑜民調仍落後總統蔡英文。然而，據最新民調顯示，「蔡賴配」的支持度44.4％，領先「國政配」的30.3％，兩組相差14.1%。對於這份結果，網友紛紛表示「KMT真的是雙贏玩成雙輸」、「民調要是準的話就不用投票了」。

據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，總統選情部分，在「蔡賴配」、「國政配」、「宋湘配」，三組人馬對決的局面，「蔡賴配」的支持度為44.4％，「國政配」的支持度為30.3％，「蔡賴配」與「國政配」兩組人馬的支持度差距擴大為14.1％。

對於爭議極大的國民黨不分區立委名單，僅20.7％民眾滿意，62.2％的民眾不滿意。此外，高達70.2％的民眾認為若國民黨2020大選落敗，國民黨主席吳敦義該辭職。

對於這份民調，網友紛紛表示「各家民調的趨勢都是政黨票黃金交叉了」、「KMT真的是雙贏玩成雙輸」、「民調要是準的話就不用投票了」，「吳敦義真是前無古人，好好的局玩到輸」、「吳敦義表面慈祥 實際上讓人覺得可怕」。也有不看好韓的網友認為「震驚!還有30%那麼高」、「韓國瑜竟然還有30%！崩潰」。

(中時電子報)