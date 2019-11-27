外埔圖書分館舉辦增建工程竣工說明會，後續將進行內部裝修，台中市議員吳敏濟（中）爭取明年底開館啟用。（王文吉攝）

外埔圖書分館「與山伴讀」，設計大面窗戶向鐵砧山、火焰山借景。（王文吉攝）

台中市外埔圖書分館主體工程以「與山伴讀」的設計理念，獲國家卓越建設獎「最佳規劃設計類金質獎」。27日舉辦竣工說明會，已有市民迫不及待爭取擔任圖書館志工，市議員吳敏濟爭取明年底前裝修完成並開館啟用。

外埔圖書分館增建工程傳達三大理念，包括「與山伴讀」充份向環境借景，其次是與學校串在一起，建築主體抵擋強勁的北風，讓等待家長接送的學生提供最佳的庇護，還有整合圖書館與衛生所共同的出入空間。

建築師蔡顯恭表示，北側是光線最穩定而柔和的方位，2樓及3樓在北側都有全景落地窗，鐵砧山與火焰山直入眼底，書桌就正對著窗外遼闊美景，是這座圖書館的最大特點。

與圖書分館比鄰的外埔國小校長邱弘毅表示，圖書分館全白建築如同外埔的小白宮，學生放學從通學步道來到圖書館的階梯廣場，可以在戶外或館內等候家長接送，未來該校的音樂及舞蹈社團也會利用清晨使用館內設備。

文化局副局長施純福指出，外埔圖書分館增建案主體工程斥資5925萬元，室內裝修及家具設備預算1930萬元。增建部份與原建物無縫接合之後，樓地板面積由168坪增至4倍，座位由30席增加5倍，兒童閱覽室加大3倍，並增加樂齡閱讀區、青少年閱讀區、多媒體視聽區。

「好的閱讀環境才會出好子孫！」爭取該工程的市議員吳敏濟表示，外埔舊圖書館空間太小、座位少、藏書少，影響閱讀風氣，如今躍升為全市最好的圖書館，不僅向鐵砧山、火焰山借景，3樓露台可直眺台灣海峽的落日餘暉。

吳敏濟說，已有市民迫不及待爭取當圖書館志工，市府原定明年底完成內部裝修，2021年4月開館，但期程太久，希望明年底開館。施純福同意加緊作業，努力達成明年底開館目標。

(中時 )