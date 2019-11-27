除夕團圓宴。（糖朝提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮櫻桃鴨之宮廷鴨宴。（糖朝提供／王志偉花蓮傳真）

主廚王冠力熟練刀法切鴉片。（王志偉攝）

花蓮洄瀾灣「糖朝」特別選在佛祖釋迦牟尼成道的臘月(農曆12月)，首次在花蓮推出糖朝尾牙春酒、除夕團圓宴，結合花蓮在地食材，推出「宮廷鴨宴」、「乾隆鮑皇佛跳牆」、「人蔘雙寶燉雞湯」等，創造出專屬花蓮在地風味的團圓年菜饗宴，已經開放預訂中。

台開集團子公司「台創」攜手香港「糖朝」，共進花蓮洄瀾灣新天堂樂園，糖朝將在新天堂樂園規劃3主題餐飲，總面積坪數超過1000坪，1樓是自助餐、甜品，2樓是茶餐廳，3樓是宮廷鴨宴。將香港飲茶文化茶餐廳，原汁原味搬到花蓮，讓花蓮可享有與台北、香港、東京等同步的道地粵菜料理、港式飲茶之珍饈港味。

糖朝執行長劉永松表示，菜料都採用花蓮在地食材結合粵式料理，利用花蓮得天獨厚地利位置，採用好山好水養殖玉里櫻桃鴨、花東縱谷牧草雞、鹿野放山土雞、吉安鄉三寶-芋頭、品質最佳台稉16號稻米，加上主廚深厚烹調手法及追求完美、精益求精，每一口都吃得出食材新鮮。

新天堂樂園沈君茹經理表示，粵菜港式料理是受國內外饕客的喜愛，且糖朝為正宗港式料理之領頭羊。將最新鮮的食材，透過主廚巧手及創意，粵菜料理手法融合花蓮在地食材，保留原味並餐點精緻化，創造出一道道讓人驚艷的菜色，來到新天堂樂園好好吃也好好玩。

宮廷鴨宴，起至於明初年間，明太祖朱元璋，御廚明爐烤製，特取宮廷烤鴨，一隻全鴨可製成20多片片鴨，超薄的蕎麥餅皮，包上脆皮嫩肉的宮廷烤鴨、小黃瓜、蔥蒜及甜麵醬等佐料，一口咬下爆汁口感；人蔘雙寶燉雞湯，採用花東縱谷牧草雞、鹿野放山土雞，土雞肉質本身Q彈汁多。

糖朝於1969年成立於香港跑馬地，在台灣與日本設店發展也將近18至19年。糖朝第一次進軍台灣花東，進駐首年推出年菜，每桌6800至8800不等。花蓮新天堂樂園糖朝港式餐廳，服務專線03-8421155＃3521，花蓮縣吉安鄉南濱路一段503號3樓。

(中時 )