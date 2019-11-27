勤美誠品綠園道舉辦耶誕村長大選，候選人2號耶誕老人以六尺高耶誕樹屋作為競選總部。(馮惠宜攝)

呼應2020年總統大選熱門話題，勤美誠品綠園道舉辦耶誕村長大選，投票所設於勤美誠品綠園道1樓公益路大門戶外。（馮惠宜攝）

台灣總統大選鬧烘烘，商場不甘寂寞，歲末迎耶誕也推出「2019耶誕村長大選」，這回紅鼻子馴鹿不想只當耶誕老人的座騎，要力拼當聖誕村長，並且強調0-99歲都有投票權，且參加投票還有機會獲得偉士牌LX125、Star Hostel兩天一夜雙人住宿券等好禮。

台中西區草悟道商圈每年耶誕在勤美誠品綠園道、以及金典綠園道帶頭串連下變身耶誕村，今年搭上大選熱潮，特別舉辦耶誕村長大選，候選人分別是1號紅鼻子馴鹿耶誕節要玩出新意的口號，競選總部則使用1000公斤農用鐵牛車來改造，並推出9款由紅鼻子改造的聖誕球商品；而2號耶誕老人主張以老派溫暖傳遞聖誕心意，以六尺高耶誕樹屋作為耶誕節不可或缺的精神標地，網羅17款獨一無二的耶誕明信片，守護手寫心意的耶誕傳統。

耶誕村長大選投票期間為11／22起至12／23，並於12／25聖誕節當天公告計票結果。投票所設於勤美誠品綠園道1樓公益路大門戶外，投票期間憑全館單筆消費滿100元發票，或至紅鼻子馴鹿或耶誕老人總部不限金額消費，即可獲得一般版選，參加投票活動的同時，也有機會參加抽獎，將大獎偉士牌LX125帶回家。

(中時 )