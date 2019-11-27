高以翔35歲驟逝，曾與他合作戲劇《天堂來的孩子》的黃鴻升（小鬼）27日主持華視《台語我上讚》，聞訊悲痛，「一早看到新聞，本來覺得他這麼樂觀又陽光，求生意志也很強的人，應該不會有事，真的不敢置信，他只是去工作，就離開我們了。」

談到高以翔，小鬼面露難過，「他非常年輕，只小我1歲，身體也很好，之前合作拍戲就知道他人非常好，但後來因為我們彼此發展不同，較少見面，每次都是在節目上碰面，互動也跟以前一樣，沒想到他這麼早就離開我們，真的是演藝圈的損失。」他回憶跟高以翔的相處，覺得十分不捨。

高以翔驟逝，令圈內好友不捨。（摘自高以翔臉書）

小鬼自己也主持體力耗費大的節目《綜藝玩很大》，是否擔心身體無法負擔，他回應，「其實都有在訓練身體，不管是心肺、肌耐力，都有在加強，不然太高強度的娛樂表演方式怕自己負荷不來。」他強調，「我待過的製作單位都很好，會照顧每個人，製作單位都會自己嘗試、演練，才敢叫我們去做，所以不擔心。」

(中時 )