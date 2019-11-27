綜藝天王豬哥亮長眠的基隆擁恆墓園創辦人陳振豐，被控竊占鄰近的靈泉禪寺土地蓋墓園，前年遭高院依竊佔罪判刑4年定讞，檢察總長提非常上訴後，最高法院發回高院更審，更審認為檢方舉證不足，逆轉改判陳振豐無罪確定。

檢方指控，陳振豐與靈泉禪寺簽約，要借土地用以開發墓園運土之便利，不料租約到期，陳不還地，更在土地上鋪設人行道、鋪柏油、種植草皮及圍牆等佔用土地面積約6341平方，高院維持一審刑度，將陳男判刑4年定讞。

經檢察總長提非常上訴後，最高法院認為，檢方起訴陳男在2007年開始僱工在該土地上整地填土種植草坪、圍牆、設置警衛亭，而竊佔該土地，但高院的確定判決卻認定陳男在2005年在該土地做永久性的水土保持措施，認定的犯罪時間及行為態樣與起訴不同。

最高法院認為，高院認定的犯罪金額都以靈泉禪寺陳報資料為主，但陳男擔任負責人的國統公司對此有爭執，高院確定判決沒說明不採用國統公司證據的理由，有違採證法則的違法，因此撤銷定讞判決，發回高院更審。

高院更一審認為，陳男辯稱獲告訴人同意使用上開土地，本擬以交換土地方式繼續借用上開土地，惟因協商不成始生本件訴訟，此係民事糾葛，其無竊佔犯意等語，可以採信，但檢察官所提出之證據，無法形成被告有罪的心證，逆轉改判無罪確定。

(中時 )