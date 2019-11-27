嘉縣新任教育處長陳添丁（右）今27日走馬上任，由縣長翁章梁（左）親自布達。（呂妍庭攝）

看著潘文忠，陳添丁一度講到哽咽，說部長出席布達典禮是要弄哭他。（呂妍庭攝）

教育部長潘文忠親自出席愛將陳添丁的布達典禮。（呂妍庭攝）

嘉義縣教育處長一職懸缺數月，縣長翁章梁向教育部借將，由教育部國會聯絡組科長陳添丁調升接任，卻因碰上國會開議，有「小潘文忠」之稱的陳添丁延至2個月後，今27日才走馬上任，教育部長潘文忠親自出席愛將的布達典禮，開玩笑說教育部重要的人才到嘉縣，「心裡很痛」，但他相信陳添丁一定能協助翁章梁把嘉縣的教育辦好。

嘉縣前教育處長鄧進權請辭後，處長一職懸缺多時，早耳聞陳添丁將接任處長，今早布達典禮上，翁章梁說，因時值國會開議期間，潘文忠特別打電話跟他拜託，讓陳添丁延後2個月就職，也因為潘文忠這通電話，讓他肯定用陳沒錯，加上陳添丁不是嘉義人，他也曾問過對方要待多久？陳回答「除非你不要我，不然我不會走」，讓翁章梁決定用他。

潘文忠說，今天是他擔任部長以來，第一次出席縣市政府局處長布達，特別感謝翁章梁承擔嘉縣2個月沒有教育處長，幫教育部很大的忙，強調陳添丁非常優秀，行政歷鍊豐富，不僅曾擔任國小校長，也在多個縣市服務過，更曾在國會歷練，對教育人員來說是難得經驗，加上他政大教育博士的背景，一定可以協助翁章梁落實教育白皮書，相信翁章梁可以放心和放手。

被翁章梁形容像是嫁女兒的潘文忠也送上「嫁妝」，說知道嘉縣財政不好，教育部已核定老舊校舍經費14所1.5億經費，加上37校101間老舊厠所改建費用，共2.2億元將用在嘉義縣，重申教育部會全力支持嘉義縣，中央地方一起來，共同把教育辦好。

陳添丁則提到，翁章梁的政見曾說要吸引外地人才，他就是外地人，「我被吸引過來了」，強調自己身為教育工作者，只希望為偏鄉盡一點努力，還要翁章梁不要有屢約上的困擾，「做不好就把我換掉」，大家好聚好散，強調自己沒有包袱，只要翁章梁肯定他，他會全力以赴。

看著潘文忠，陳添丁一度講到哽咽，說部長主動說要來是要「弄哭我」，離開教育部，「最捨不得離開你」，強調自己會好好努力，甚至引用獲金馬獎最佳劇情片《陽光普照》的台詞，希望和教育界同仁大家一起努力，讓嘉縣每個孩子感受到溫暖，展開笑容。

(中時 )