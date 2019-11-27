速食界霸主麥當勞，提供部分餐點加大的服務。近日有網友在《爆怨公社》分享1張照片表示，去麥當勞買「加大蛋捲冰淇淋」，拿到手後，笑瘋直喊，3個月都不敢吃冰了，而照片曝光後，也立刻吸引大批網友留言，店員超神技術，直接擠爆，1支可以抵2支。

近日有媽媽在臉書社團《爆怨公社》上PO照片表示，去麥當勞點加大版蛋捲冰淇淋，只要30元，結果我和女兒拿到冰淇淋後，直接笑瘋，並直呼，這也太大了，預計未來3個月都不敢吃冰淇淋了！

小小的餅乾上，頂著超級無敵大陀的冰淇淋，讓網友紛紛留言表示，這1支直接抵2支，很划算！（圖／翻攝自爆怨公社）

只見貼文中的照片，小小的餅乾上，頂著超級無敵大陀的冰淇淋，讓看到照片的網友紛紛留言表示，「店員直接擠爆，超神技術」、「原來蛋捲冰淇淋可以加大」、「這1支直接抵2支」、「店員怎麼擠的？超划算的」、「我看到只害怕滴下來，要吃快點」，甚至也有網友分享，「第1次買的時候，那到這麼大支，沒想到你得更誇張」。

事實上，麥當勞在今年4月就推出這款「大蛋捲冰淇淋」，相較普通版旋轉2.5圈，大蛋捲冰淇淋則以旋轉5.5圈為原則，雖然價格比起小支的多12元，但網友一致認為，這個size超划算的！

(中時電子報)