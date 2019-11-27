憲兵拍的保防片海報，疑影射政黨總統候選人。憲兵臉書

針對媒體報導「憲兵保防片疑影射政黨總統候選人」，憲兵指揮部表示，憲指部負責製播108年具憲兵特色之保防單元劇，以宣導保防安全觀念，鞏固官兵心防；自3月起即依共諜案例改編為單元劇劇本，將劇情定名為「佈憲」，並由官兵擔任演員，歷時8個月的討論及拍攝，旨在探究中共對現（退）役官兵的吸收手法，提醒國軍官兵注意保密防諜警覺。據了解，相關海報憲兵已自臉書拿下，但短劇明天莒光日仍會播出。

憲指部說，劇中演員均由官兵選角擔任，並經當事人同意扮演相關角色，並無做其他設定，請外界勿過度臆測或做政治解讀，並關注劇情教育意涵。

憲兵指揮部」臉書粉絲團昨日貼出一張「佈憲」保防單元劇的劇照，圖中遭逮捕的人士外觀竟與韓國瑜一模一樣，國民黨立委陳宜民懷疑這廣告文宣是在影射韓國瑜是「匪諜」，痛批國防部違反行政中立，讓台灣花數十年的「軍隊國家化」破功，民主倒退嚕。

昨日晚間八點左右，「中華民國憲兵指揮部」臉書粉絲團張貼出一張今日莒光園地保防單元劇「佈憲」的宣傳照，圖中赫然出現一位藍色襯衫、光頭男士，遭到憲兵逮捕，隨後在網路瘋傳，憲兵在晚間10點左右刪除照片。

憲兵指揮部強調，本部堅守行政中立、軍隊國家化的立場，奉行保國衛民職責，籲請國人放心。

(中時 )