高以翔赴陸拍攝節目《追我吧》昏迷倒地猝逝，震驚外界。藝人黃子佼27日下午擔任「MOD微電影暨金片子創作大賽」頒獎典禮主持人，典禮開始前接受媒體訪問，神情嚴肅，眼角略帶淚光，問起高以翔意外猝逝的心情，他表示：「一早起來看到消息非常難過，2年前我和他在大陸節目錄影時非常愉快，他是一個很陽光的男孩，超帥的，我們綜藝主持人在舞台上最希望碰到能夠跟我們一起不計形象地玩鬧的藝人，即使他是個男神。所以我腦中也浮現了很多很順利愉快的場面，剛剛也和當時一起合作的大陸女主持人（孫驍驍）聯繫，我們都不敢相信這件事，願他一路好走。」他也提醒自己和同業，不管幕前幕後，大家工作要量力而為，比起收視率等成績，其實生命最可貴。

黃子佼談高以翔神情難過。（盧禕祺攝）

在綜藝圈打滾多年，黃子佼分享其實「實境秀」是最容易耗費體力的節目類型，當然每個單位執行方式不同，他強調，不論是節目方和藝人本身都要量力而為，「當然大家為了求表現和效果，會做出超越極限的事情。這次這個案例，就是最好的錯誤示範。我們盡量都在自己能夠掌控的範圍內完成任務，真的不行做不來，就不行。包括電視台、出資方、經紀人，我相信藝人本身的健康管理一定做足，但真的上場時，可能會太過亢奮，或有很多狀況很難拿捏，就連我也很難把握能做得到」。他沉痛地表示，藉由這次的案例提醒大家要三思，很多事情盡力，但不要超支。

黃子佼收起難過心情，敬業擔任「MOD微電影暨金片子創作大賽」頒獎典禮主持人。（盧禕祺攝）

黃子佼同時有感提到這週南韓女星具荷拉逝世的事情，「讓我想起幾年前訪問她時那麼地可愛，其實公眾人物跟一般行業略有不同，表面上都要維持光鮮亮麗的形象，我也希望所有的後輩都要有自我療癒的能力，要找到可以發洩情緒的方訪，並珍惜自己的生命」，他說到此，神情沈重，難過之情溢於言表。而頒獎典禮開始後，黃子佼則敬業地收起情緒，站上舞台展現主持專業的一面。

2019「MOD微電影暨金片子創作大賽」，頒獎典禮主持人黃子佼活動開始前受訪時神情嚴肅，表達對高以翔意外猝逝的心情哀痛

(中時 )