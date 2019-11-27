孫鵬本月剛告別主持14年的《國光》，歷經完「赴美救子」已搞得一身憔悴，兒子孫安佐近日又和網紅鬧出「墮胎風波」。想不到壞事不只一樁，孫鵬身邊又有人爆發醜聞。據悉，孫鵬合夥人，同時也是資深經紀人李湧（本名張李湧）傳出性醜聞，他強逼人妻幫他「含」下面，事情甚至差點鬧出人命。

據悉，孫鵬合夥人，同時也是資深經紀人李湧（本名張李湧），傳出性醜聞，他不斷逼人妻幫他「含」下面。（摘自李湧臉書）

據傳，孫鵬和李湧有過合夥關係，兩人曾一起開設「一三國際文創媒體」，孫鵬掛執行長，李湧則掛副總兼經紀部主管。據《鏡周刊》報導，身大經紀人的李湧竟曾性騷擾人妻，且還口出狂言，直呼「妳該被人性侵到死」。

當事人人妻「王太」，親自接受周刊受訪，她指出，今年年6月23日凌晨，在因緣際會下，和朋友至Sogo錢櫃唱歌時認識李湧。酒局結束後，李勇深知王姓人妻已婚，卻仍「順路」送她回家。不料，王女卻忘記攜帶鑰匙，李湧便邀請她先回自家稍作休息。人妻本認為李很紳士，且聲稱妹妹也在家，便不疑有他返回李家。

不過當2人到達李為在新莊住所時，卻未見到李妹。由於碰巧生理期來，想藉此回家，但李竟然貼心拿出衛生棉給他使用。怎樣也未想到，當人妻整理好待在床邊休息時，李湧突靠到她身邊大話鹹濕：「我喜歡女人下面很溼，我很想進去在妳身體宣示主權、妳最嗨的時候都怎麼玩？我可以69。」

由於剛好王女生理期來，李湧也不便得逞，不過他卻強壓人妻肩膀，企圖逼她幫忙口交，更繼續說：「我喝醉了很想要，妳能幫我口交嗎？妳握我，我這裡一柱擎天。」不過王女仍不斷拒絕，李湧才打消念頭。

事後，人妻多次向李湧透過訊息表達不滿，沒想到李視而不見，更別說道歉，這讓王女決定到派出所報警，李湧得知後，更傳訊息飆罵她「妳該被性侵到死」、「去死吧！去死吧！」等言論，這令王女情緒崩潰，企圖拿皮帶上吊自殺，所幸被救回。現在王太及其家人已向李湧提告，告訴內容包括刑事、民事訴訟，並家告和誘罪、侵權，另外還打算要告張李湧「加工自殺罪」和「強制猥褻罪」。

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(中時電子報)