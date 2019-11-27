晶瑩透亮的生魚片擺放至冰上，這可是搭飛機空運來台，直到上桌那一刻才現殺的韓國比目魚。不只韓劇熱，韓國濟州島也是人氣紅不讓，成山日出峰可是世界遺產。濟州島的比目魚也以鮮甜Q勁著名，蒸煮炒炸成各式美味。現在在台北也能吃得到韓國比目魚特色料理，變化多端，吃得到新鮮原味的自然。

全民瘋韓流！「來自星星的你」、「一起用餐吧」、締造收視高潮，也讓韓國海鮮爆紅至今不退燒，在台辦理數年的韓國優質水產嘉年華，每天更是讓韓劇粉絲品嚐到戲劇中令人垂涎的海鮮。今年度由韓國日出峯比目魚外銷公司與海九澎湖海鮮餐廳主辦，韓國海洋水產部、韓國水產食品流通公社等協辦，於海九澎湖海鮮餐廳進行產業推廣交流會，為台灣海鮮迷帶來來自韓國濟州島的美味海鮮。

濟州島有適合遠眺山景、白淨沙灘和新鮮空氣，豐富世界自然遺產等。 （達志影像／shutterstock提供）

濟州島不僅是韓國人度蜜月首選，這裡有適合遠眺山景、白淨沙灘和新鮮空氣，豐富世界自然遺產等，讓讓濟州島近年成為亞洲人熱愛的觀光地。因這裡宜人清新的環境，養出的比目魚比野生品種有更高的經濟價值，蛋白質、鈣質、維他命E和骨膠原含量豐富，營養價值高。

現在甭搭飛機到濟州島，在台北也能嘗得到尚鮮比目魚！位在長安東路的海九澎湖海鮮活用韓國比目魚的鮮甜，主廚韓國比目魚肉質晶瑩剔透，削成薄片通體透明，其鮮甜滋味是最適合做成生魚片的高檔魚種。

優質的比目魚能適應不同的料理手法，主廚設計菜單活比目魚兩吃、唐揚活比目魚、清蒸活比目魚、紅番茄活比目魚首湯，展現韓國比目魚百變姿態，任何型式的烹調都能展現絕品美味。另在海九澎湖海鮮也能吃得到澎湖特色美食，如加了鹹蛋黃的金沙澎湖水晶中卷、清炒花菜干等！用美味海鮮料理神遊亞洲。

(中時電子報)