悚！婦捲嘉義客運底盤 滿地鮮血 15:582019/11/27 中時 廖素慧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 婦人被輾進嘉義客運BRT公車車底。（讀者提供／廖素慧嘉義市傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 婦人被輾進嘉義客運BRT公車車底，嘉義市消防局人員搶救。（讀者提供／廖素慧嘉義市傳真） 婦人被輾進嘉義客運BRT公車車底，嘉義市消防局救護人員搶救。（讀者提供／廖素慧嘉義市傳真） 嘉義客運公車今天下午2點多行駛至林森西路右轉民生北路，突有一名騎機車的婦人被連人帶車輾進車底卡住，嘉義市政府消防局用油壓器材扳開底盤，救出婦人，上半身遭輾得不成人形，婦人送醫前無生命跡象，但送醫急救後恢復心跳呼吸，尚未脫險，肇禍原因正由警方調查中。 據目擊民眾指出，公車因右轉，疑因視線死角、內輪差，婦人被捲入公車底盤，拖行一小段路後卡住，婦人被輾壓在底盤下，鮮血淋漓，令人怵目驚心。 (中時 ) #婦人 #公車 #底盤 #生命 #生命跡象 也許您會感興趣 推薦閱讀 失智婦人寒風暗夜迷失 金山警寒助返家 13:292019/11/23 社會 陳以文金馬封帝 謝「生命中的女主角」陪伴30年 23:062019/11/23 娛樂 連瑞芬 石頭水墨情 04:102019/11/24 藝文副刊 設計師做公益 讓柬埔寨孩童揮灑生命色彩與溫度 13:402019/11/24 生活 婚禮當天 新郎一家慘遇車禍釀6死 15:172019/11/24 時事 LINE Pay掃碼搭公車遊新北 每趟LINE POINTS 10點回饋 10:442019/11/25 財經 萬華迷魂盜重出江湖 66歲流鶯專騙色阿伯遭逮 19:322019/11/25 社會 車輛邊坡滑動倒退 男子跳車被捲入車底墜落慘死 19:542019/11/25 社會 阿姨借我12萬 婦人被騙匯款報警及時凍結帳戶 18:582019/11/26 社會 台南舞場凌晨傳槍響 敬酒引發糾紛2人中彈 13:352019/11/27 社會 社會熱門新聞 飆法拉利撞死超商女主管 「新莊小林哥」擁雙妻10多輛超跑 - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 悚！ 18歲清秀少女竟將家犬「斬首」收抽屜 - 社會 桃園男子當街開槍搶運鈔車 第二槍卡彈遭制伏 - 社會 婚前收女友超猛淫片 男主角全是洋腸 驚覺自己是回收業！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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