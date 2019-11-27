婦人被輾進嘉義客運BRT公車車底，嘉義市消防局人員搶救。（讀者提供／廖素慧嘉義市傳真）

婦人被輾進嘉義客運BRT公車車底，嘉義市消防局救護人員搶救。（讀者提供／廖素慧嘉義市傳真）

嘉義客運公車今天下午2點多行駛至林森西路右轉民生北路，突有一名騎機車的婦人被連人帶車輾進車底卡住，嘉義市政府消防局用油壓器材扳開底盤，救出婦人，上半身遭輾得不成人形，婦人送醫前無生命跡象，但送醫急救後恢復心跳呼吸，尚未脫險，肇禍原因正由警方調查中。

據目擊民眾指出，公車因右轉，疑因視線死角、內輪差，婦人被捲入公車底盤，拖行一小段路後卡住，婦人被輾壓在底盤下，鮮血淋漓，令人怵目驚心。

(中時 )