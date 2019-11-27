教宗方濟各26日從日本返回羅馬途中在機上受訪時談到香港示威運動，呼籲對話創造和平，「但不只是針對香港」，智利、法國等國也有類似問題，同時表達了訪北京的意願，表示「我愛中國」。對於教宗涉港發言，知情人士分析教宗其實是希望以中國天主教領袖身分訪問中國，他只有在不引起中共政府疑慮的情況下，才能達成這個目標。

專門報導天主教事務的媒體Zenit報導，教宗26日在從日本返回義大利羅馬途中舉行機上記者會，回應香港反送中示威等議題。對於媒體提問為何從曼谷飛往東京途中曾向香港特首林鄭月娥致意以及對香港示威的看法，教宗表示，教宗電文是向所有國家領袖致意，藉此禮貌要求通過對方的領空，此舉不帶有任何譴責或支持的意義，教廷只是出於禮儀這麼做。

至於對香港示威的看法，教宗表示，示威是普遍的事，不只是香港、智利，連「民主的法國」都經歷了一年黃背心革命；尼加拉瓜、拉丁美洲國家、甚至很多歐洲國家都有類似問題，還有很多衝突狀況，他現在不能一一評估。他尊重和平，也希望所有陷入問題的國家擁有和平，包括西班牙，最好尋求對話，以對話創造和平問題才能真正獲得解決。

至於關於何時訪問北京，教宗表示他很想訪問北京，他熱愛中國。不過，中國人民大學的義籍梵中專家郗士（Francesco Sisci）20日撰文指出，北京正密切關注教宗出訪，教宗有關香港的發言可能衝擊梵中明年將更新的主教任命協議。

此外，據《中央社》報導，教廷知情人士分析指出，應放在梵中關係脈絡下解讀。教廷為促進大陸宗教自由與解決教務問題，與大陸對話多年；經過重大妥協後，去年9月簽署主教任命臨時性協議，使教宗取得中國天主教領袖地位，也打破中國所稱的「外國勢力不得干涉中國大陸內政」。

這名知情人士分析也指出，教宗談話是經過深思熟慮的。因為教宗希望以中國天主教領袖身分訪問中國，他只有在不引起中共政府疑慮的情況下，才能達成這個目標，才能真正促進中國宗教自由，讓廣大中國天主教徒過正常信仰生活。

(中時電子報)