海巡「PP-10068」巡防艇大幅改良性能，航速可達30節、續航力1200海浬以上。（海巡署提供／許家寧基隆傳真）

台船基隆廠、海巡署今慶祝第一艘百噸巡防艇下水。（海巡署提供／許家寧基隆傳真）

海巡署推動「國艦國造」計畫打造28艘100噸級巡防艇，慶富造船僅交船13艘就爆發弊案，台船基隆廠去年接手後，首艘艦艇今正式下水，採用德國柴油動力，航速可達30節、續航力1200海浬以上，成為海巡守護海域、保護漁民最新利器。

海巡艦隊分署27日在基隆港舉行「PP-10068」巡防艇下水典禮，分署謝慶欽分署長夫人張瑛依傳統完成「擲瓶禮」儀式，祝福後續14艘造艦工程順利，一掃過去陰霾，邀請海巡署、船舶發展中心、中國驗船中心、BV驗船中心以及艦上人員觀禮。

海巡署2013年提出國造巡防艦計畫，至前年慶富造船廠打造13艘加入艦隊行列，後來就發生海軍獵雷艦詐貸弊案，遭海巡署解除契約，去年11月由台船得標，以總造價28億餘元接手建造後續巡防艇，預計2023年11月全數完工交船。

海巡指出，新造的百噸級巡防艇，艦身為鋼質合金，針對勤務特性、使用需求及舒適度，大幅改良並提升主機等裝備性能，推進系統採用2部德國戴姆勒－賓士集團旗下公司MTU製造高速主機，在風力8級惡劣天候狀況，仍能安全執行巡邏、救援任務。

立委蔡適應說，台船是國內最大造船廠，曾打造海軍最大最新型的「磐石」油彈補給艦、關稅總局2000噸級的「和星艦」等，近年爭取海巡船艦在基隆廠施工，首艘性能優異的巡防艇將陸續下水，象徵台灣防衛自主、國艦國造一大里程碑。

(中時 )